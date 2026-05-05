शिक्षामित्रों को मिली बड़ी सौगात…18 हजार मानदेय तो 5 लाख तक की कैशलेश स्वास्थ्य सुविधा, एक्सीडेंट कवर 10 लाख तक

CM योगी बोले जुलाई के प्रथम सप्ताह में विद्यालय खुलेंगे। स्कूल चलो अभियान पर एक बार फिर शिक्षक मनोयोग से जुट जाएं। शिक्षक अलग-अलग क्षेत्रों में जाएं और बच्चों को स्कूल लेकर जाएं तो यह आपका राष्ट्रीय कार्य होगा। सीएम योगी ने कहा पहले मेरा देश है तब हम हैं। जब देश है तो हम भी हैं। जब यह भाव होगा तो वह हम सब को संरक्षित व सुरक्षित करेगा। अच्छी पीढ़ी तैयार करेंगे तो हर क्षेत्र में अच्छे लोग आएंगे। जैसा पौधा रोपेंगे, उसी रूप में वह फल भी देगा, इसीलिए सकारात्मक कार्य करने की जरूरत है।