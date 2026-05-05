5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

मछली जैसी पपड़ीदार हो गई लड़कियों की त्वचा, 250 लोगों में से किसी एक को होती है ये बीमारी, जानें बचाव के उपाय

Two Cases Of Rare Disease: दो लड़कियों की त्वचा मछली जैसी पपड़ीदार हो गई। ये बीमारी औसतन 250 लोगों में से किसी एक को होती है। जानिए इस बीमारी से बचाव के उपाय।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Harshul Mehra

May 05, 2026

two cases of rare disease ichthyosis vulgaris reported in gorakhpur learn about preventive measures

दुर्लभ बीमारी के दो केस आए सामने। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Two Cases Of Rare Disease: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिला अस्पताल से एक चौंकाने वाली स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सामने आई है। जहां चर्म रोग विभाग में दो युवतियों में एक दुर्लभ त्वचा रोग “इचथियोसिस वल्गारिस” (Ichthyosis Vulgaris) की पुष्टि हुई है। यह बीमारी सामान्य नहीं है और औसतन 250 लोगों में से किसी एक व्यक्ति में पाई जाती है। इस रोग में त्वचा पर मछली के छिलकों जैसी पपड़ी बन जाती है, इसी कारण इसे आम भाषा में “फिश स्केल डिजीज” भी कहा जाता है।

क्या है इचथियोसिस वल्गारिस?

इचथियोसिस वल्गारिस (Ichthyosis Vulgaris) एक आनुवंशिक त्वचा रोग है, जिसमें त्वचा सूखी, खुरदरी और पपड़ीदार हो जाती है। मरीज की त्वचा पर मोटी परत जमने लगती है, जो देखने में मछली के छिलकों जैसी प्रतीत होती है। यह स्थिति शरीर के कई हिस्सों में हो सकती है, लेकिन खासतौर पर कोहनियों, घुटनों और पैरों के निचले हिस्से पर इसका असर अधिक दिखाई देता है।

जांच में क्या सामने आया

जिला अस्पताल के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. नवीन वर्मा के अनुसार, दोनों मरीजों की जांच में यह पाया गया कि उनकी त्वचा पर गहरे भूरे रंग की पपड़ी जमी हुई है। खासकर कोहनियों और पैरों के निचले हिस्सों में यह समस्या अधिक गंभीर रूप में दिखाई दी। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि यह कोई संक्रामक रोग नहीं है, यानी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है।

संक्रमण नहीं, बल्कि आनुवंशिक बीमारी

डॉ. नवीन वर्मा ने बताया कि इचथियोसिस वल्गारिस पूरी तरह से वंशानुगत बीमारी है। यह माता-पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से आती है। इसलिए इसे छूने, साथ रहने या संपर्क में आने से फैलने का कोई खतरा नहीं होता। इस जानकारी से समाज में फैली गलत धारणाओं को दूर करना जरूरी है।

लक्षण और परेशानियां

इस बीमारी के कारण त्वचा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे तेज दर्द, जलन और कभी-कभी खून भी निकल सकता है। मरीज को लगातार खुजली की समस्या रहती है। पसीने की ग्रंथियां ठीक से काम नहीं करतीं, जिससे मरीज को गर्मी और उमस सहन करने में दिक्कत होती है। यह स्थिति न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी काफी कष्टदायक होती है।

समाज में भेदभाव की समस्या

डॉ. वर्मा ने यह भी बताया कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को समाज में कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। त्वचा की असामान्य बनावट के कारण लोग दूरी बनाने लगते हैं, जिससे मरीज मानसिक तनाव और हीनभावना का शिकार हो सकते हैं।

इलाज और देखभाल के तरीके

हालांकि इस बीमारी का स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही देखभाल से इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। डॉ. वर्मा के अनुसार, सेरामाइड्स युक्त गाढ़े मॉइस्चराइजर का नियमित उपयोग करना चाहिए, जिससे त्वचा नरम बनी रहे और पपड़ी धीरे-धीरे हट सके। नहाने के लिए कठोर साबुन की बजाय सौम्य क्लींजर और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे त्वचा को अतिरिक्त नुकसान से बचाया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 May 2026 02:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मछली जैसी पपड़ीदार हो गई लड़कियों की त्वचा, 250 लोगों में से किसी एक को होती है ये बीमारी, जानें बचाव के उपाय

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रविकिशन की सीएम योगी ने ली चुटकी, बोले- आपके पास PhD की डिग्री, फिर भी न प्रोफेसर लिख सकते न इलाज कर सकते

Up news। Gorakhpur
गोरखपुर

मेडिकल में एडमिशन के नाम पर 26.85 लाख की ठगी, चार साल से पुलिस को छका रहा आरोपी गिरफ्तार…पटना और पुणे से जुड़े हैं तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

‘बंगाल आज जीता नहीं, बल्कि आजाद हुआ’…भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर सांसद रवि किशन का बड़ा बयान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

‘मुकेश गैंग’ और ‘बिच्छू गैंग’ का भंडाफोड़…सफर में यात्रियों का काटते थे बैग, चुराते थे सामान, 7 शातिर गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

दस साल से फरार चल रहा फर्जी शिक्षक गिरफ्तार, जाली अंकपत्र पर आवेदन किया…नौकरी भी हासिल किया, फिर…

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.