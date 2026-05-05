मछली जैसी पपड़ीदार हो गई लड़कियों की त्वचा, 250 लोगों में से किसी एक को होती है ये बीमारी, जानें बचाव के उपाय

Two Cases Of Rare Disease: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिला अस्पताल से एक चौंकाने वाली स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सामने आई है। जहां चर्म रोग विभाग में दो युवतियों में एक दुर्लभ त्वचा रोग “इचथियोसिस वल्गारिस” (Ichthyosis Vulgaris) की पुष्टि हुई है। यह बीमारी सामान्य नहीं है और औसतन 250 लोगों में से किसी एक व्यक्ति में पाई जाती है। इस रोग में त्वचा पर मछली के छिलकों जैसी पपड़ी बन जाती है, इसी कारण इसे आम भाषा में “फिश स्केल डिजीज” भी कहा जाता है।