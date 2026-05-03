‘मुकेश गैंग’ और ‘बिच्छू गैंग’ का भंडाफोड़…सफर में यात्रियों का काटते थे बैग, चुराते थे सामान, 7 शातिर गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए शातिरों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि गिरोह के सदस्य अलग-अलग शहरों में जाकर होटलों में ठहरते थे। सुबह व्हाट्सएप कॉल के जरिए गैंग लीडर सभी को निर्देश देता था। इसके बाद बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहुंचकर यात्रियों को निशाना बनाया जाता था। गिरोह के सदस्य मदद के बहाने यात्री के आसपास इकट्ठा होते और मौका पाकर बैग काटकर उसमें रखे जेवर, नकदी व अन्य कीमती सामान पार कर देते थे। वारदात के बाद सभी सदस्य अलग-अलग स्थानों पर उतरकर फरार हो जाते थे।