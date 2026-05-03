बुरे फंसे समाजवादी पार्टी के सांसद! गैर जमानती वारंट हुआ जारी; आखिर पूरा मामला है क्या?

Non Bailable Warrant Against Samajwadi Party MP:उत्तर प्रदेश के गोरखपुर (Gorakhpur) की एक अदालत ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सख्ती दिखाते हुए सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद (Rambhual Nishad) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने मामले में तेजी लाने और कानूनी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।