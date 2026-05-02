बड़े बदलाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी! पूर्वी यूपी में BJP के वोट बैंक को सेंध लगाने के लिए क्या है ‘मास्टर प्लान’?

समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस अब एक ऐसे संगठन के निर्माण पर है जो सामाजिक रूप से संतुलित, राजनीतिक रूप से सक्रिय और चुनावी रूप से प्रभावी हो। पार्टी मानती है कि अगर पीडीए फॉर्मूले को सही तरीके से लागू किया गया, तो इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर, समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन को नई दिशा देने में जुटी है। सामाजिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व में विविधता और जमीनी सक्रियता के जरिए पार्टी एक मजबूत चुनावी ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रही है, जो आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।