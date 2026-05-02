बड़े बदलाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी! पूर्वी यूपी में BJP के वोट बैंक को सेंध लगाने के लिए क्या है ‘मास्टर प्लान’?

बड़े बदलाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी! फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
UP Politics:समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की अगुवाई में सपा अब 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है। पार्टी सिर्फ चुनावी तैयारी ही नहीं, बल्कि अपने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की दिशा में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। खासतौर पर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को अब नारे से आगे बढ़ाकर संगठन में लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।
समाजवादी पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि PDA अब सिर्फ चुनावी जुमला नहीं रहेगा, बल्कि संगठन की बुनियादी संरचना का हिस्सा बनेगा। पार्टी का लक्ष्य है कि हर स्तर—चाहे वह प्रदेश हो, जिला हो या फ्रंटल संगठन पर सामाजिक संतुलन नजर आए। इससे पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने के साथ नए वर्गों तक भी पहुंच बनाना चाहती है।
हाल ही में सपा ने महिला सभा में बड़ा फेरबदल करते हुए सीमा राजभर (Seema Rajbhar) को राष्ट्रीय अध्यक्ष और रुक्मणि देवी निषाद (Rukmani Devi Nishad) को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह बदलाव सिर्फ संगठनात्मक नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। पहले जहां इन पदों पर अगड़ी जातियों का दबदबा था, वहीं अब पिछड़े और अति-पिछड़े वर्ग की महिलाओं को नेतृत्व में लाकर पार्टी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं।
सपा सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने अन्य फ्रंटल संगठनों जैसे युवा सभा, छात्र सभा, मजदूर सभा, लोहिया वाहिनी, व्यापार सभा और अल्पसंख्यक सभा में भी बदलाव कर सकती है। इन बदलावों में सामाजिक और जातीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि संगठन के हर हिस्से में पीडीए की झलक साफ दिखाई दे।
सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, पार्टी जिला और मंडल स्तर पर भी बड़ा फेरबदल करने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। हाल ही में बरेली और बिजनौर में हुए बदलाव इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय बनाना है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजभर और निषाद जैसे समुदायों को नेतृत्व में आगे लाकर सपा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यह रणनीति सीधे तौर पर BJP के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। पार्टी सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए यह बड़ा दांव खेल रही है।
समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस अब एक ऐसे संगठन के निर्माण पर है जो सामाजिक रूप से संतुलित, राजनीतिक रूप से सक्रिय और चुनावी रूप से प्रभावी हो। पार्टी मानती है कि अगर पीडीए फॉर्मूले को सही तरीके से लागू किया गया, तो इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर, समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन को नई दिशा देने में जुटी है। सामाजिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व में विविधता और जमीनी सक्रियता के जरिए पार्टी एक मजबूत चुनावी ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रही है, जो आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग