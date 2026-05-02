Lucknow में ASI ने की संदिग्ध आत्महत्या, 4 पेज के सुसाइड नोट ने खोले दर्दनाक राज, मंगेतर पर गंभीर आरोप लगे

जानकारी के अनुसार, सत्येंद्र वर्मा लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे थे। जब काफी समय तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो सत्येंद्र वर्मा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।