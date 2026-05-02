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UP Weather Alert: मई की शुरुआत में ठंडा ट्विस्ट! बारिश-हवाओं से गिरी गर्मी, लखनऊ में 4 मई से फिर बदलेगा मौसम

Weather Twist in UP: मई की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। बारिश, तेज हवाओं और बादलों से तापमान गिरा है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 02, 2026

तीन दिनों की बारिश और तेज हवाओं ने दी गर्मी से राहत, अगले दो दिन चढ़ेगा तापमान; नए पश्चिमी विक्षोभ से फिर आंधी-बारिश के आसार (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

तीन दिनों की बारिश और तेज हवाओं ने दी गर्मी से राहत, अगले दो दिन चढ़ेगा तापमान; नए पश्चिमी विक्षोभ से फिर आंधी-बारिश के आसार (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Weather Twist in UP Update : उत्तर प्रदेश में मई महीने की शुरुआत इस बार राहत भरे मौसम के साथ हुई है। आमतौर पर जहां मई का पहला सप्ताह भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के लिए जाना जाता है, वहीं इस वर्ष प्रकृति ने लोगों को सुखद आश्चर्य दिया है। पिछले तीन दिनों से जारी बूंदाबांदी, तेज हवाओं और बादलों की आवाजाही के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में मौसम सुहावना बना रहा, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली।

दिनभर चलती ठंडी हवाओं और बीच-बीच में निकलती धूप ने मौसम को संतुलित बनाए रखा। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक का एहसास हुआ, जो मई के महीने में असामान्य माना जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमीय गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है।

तापमान में आई उल्लेखनीय गिरावट

प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से काफी कम है और प्रेक्षण इतिहास में तीसरा सबसे कम स्तर दर्ज किया गया। इसी तरह बलिया में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पांचवां सबसे कम स्तर है।

करीब 15 जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो इस समय के लिए सामान्य से नीचे है। हालांकि, कुछ स्थानों पर गर्मी का असर बना रहा। उरई में 41.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जबकि हरदोई में रात का तापमान गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही।

बारिश ने बदला मौसम का मिजाज

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। कन्नौज में 54 मिमी वर्षा हुई, जो सबसे अधिक रही। इसके अलावा बलरामपुर में 52.6 मिमी, लखीमपुर खीरी में 51.8 मिमी, बरेली में 29 मिमी और गोरखपुर में 23.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

इस बारिश ने न केवल तापमान को नीचे लाने में मदद की, बल्कि वातावरण में नमी भी बढ़ाई, जिससे गर्मी का असर काफी हद तक कम हो गया। खेतों में खड़ी फसलों और बागवानी पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

लखनऊ में सुहाना रहा मौसम

राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मौसम बेहद सुहावना रहा। सुबह हल्की ठंडक के साथ दिन की शुरुआत हुई और दिन चढ़ने के साथ धूप तो निकली, लेकिन उसमें तपिश का अभाव रहा। शाम के समय हल्की हवाओं ने मौसम को और भी सुखद बना दिया।

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद गर्मी का असर महसूस नहीं हुआ।

अगले दो दिन बढ़ेगा तापमान

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, आने वाले दो दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा और धूप तेज होगी, जिससे तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि अस्थायी होगी, क्योंकि वर्तमान में सक्रिय मौसमीय प्रणाली कमजोर पड़ रही है। जैसे ही यह प्रभाव समाप्त होगा, तापमान सामान्य स्तर की ओर बढ़ेगा।

चार मई से फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने चार मई से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से आंधी और बारिश की स्थिति बन सकती है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं, जिससे एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव खासतौर पर उत्तर और तराई क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होगा। इससे मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी।

तराई क्षेत्रों में बढ़ सकते हैं लू के दिन

हालांकि फिलहाल मौसम सुहावना है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मई के महीने में तराई क्षेत्रों में लू के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक हो सकती है। जैसे-जैसे महीने का दूसरा और तीसरा सप्ताह आएगा, गर्मी का असर तेज हो सकता है। इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के बदलते मिजाज को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतें। विशेषकर दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त पानी का सेवन करें।

किसानों और आम जनजीवन पर प्रभाव

इस अप्रत्याशित मौसम बदलाव का असर किसानों और आम जनजीवन दोनों पर देखा जा रहा है। जहां एक ओर बारिश ने फसलों को लाभ पहुंचाया है, वहीं कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के कारण नुकसान की भी खबरें हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों ने इस सुहाने मौसम का आनंद लिया। पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम खासा राहत भरा साबित हुआ।

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Published on:

02 May 2026 09:46 am

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