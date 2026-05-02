UP Weather Alert: मई की शुरुआत में ठंडा ट्विस्ट! बारिश-हवाओं से गिरी गर्मी, लखनऊ में 4 मई से फिर बदलेगा मौसम

Weather Twist in UP Update : उत्तर प्रदेश में मई महीने की शुरुआत इस बार राहत भरे मौसम के साथ हुई है। आमतौर पर जहां मई का पहला सप्ताह भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के लिए जाना जाता है, वहीं इस वर्ष प्रकृति ने लोगों को सुखद आश्चर्य दिया है। पिछले तीन दिनों से जारी बूंदाबांदी, तेज हवाओं और बादलों की आवाजाही के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में मौसम सुहावना बना रहा, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली।

