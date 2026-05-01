मैच में लाखों का सट्टा हारा कारोबारी, अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल से कूदा, 9 महीने पहले हुई थी लव-मैरिज

प्रबल और शिवानी की कहानी किसी फिल्म जैसी थी। झारखंड की शिवानी और सीतापुर के प्रबल की मुलाकात इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। प्यार परवान चढ़ा और सिर्फ 8 महीने पहले ही दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पिछले साल दिवाली पर ही वे इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। जिस घर को दीयों से रोशन किया था, वहां साल भर के भीतर ही सट्टे के अंधेरे ने सब कुछ खत्म कर दिया।