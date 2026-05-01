झांसी में 22 साल की दुल्हन ग्राम प्रधान के साथ भाग गई, जाते-जाते पति को कर गई कंगाल

पीड़ित पति का कहना है कि इस घटना ने उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उन्होंने इसे पूर्व नियोजित साजिश बताया और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मऊरानीपुर थाना प्रभारी ने पीड़ित की लिखित शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें पकड़ने का दावा किया जा रहा है।पीड़ित पुष्पेंद्र न्याय की गुहार लगाते हुए कहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी और उसकी साथ ली गई संपत्ति दोनों वापस चाहिए।