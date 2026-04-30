बोलेरो ने बाइक में मारी टक्कर, 15 फीट उछलकर गिरा मासूम, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

मौके पर मौजूद आसपास के लोगों ने बताया कि बाइक रांग साइड से आ रही थी। तभी बोलेरो ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर काफी भीषण थी। हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर लगने के बाद बाइक पर सवार 4 साल का बेटा 15 फीट दूर जाकर गिरा। 10 साल की बच्ची भी 12 फीट दूर उछल कर गिरी।