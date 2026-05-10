प्रेमी ने कहा- मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो, पिकअप चालक ने बात नहीं मानी तो कर दी हत्या, जानिए फिर क्या हुआ?

7 मई की शाम को अभिषेक ने साजिश के तहत हरिओम को फोन कर मिलने बुलाया। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान हरिओम ने युवती को लेकर कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें कह दीं, जिससे अभिषेक का गुस्सा बहुत ज्यादा बड़ गया था। अभिषेक पहले से ही तैयारी के साथ आया था और उसने चादर के भीतर लोहे की रॉड छिपा रखी थी। जैसे ही बहस बढ़ी, उसने 19 वर्षीय हरिओम के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया।