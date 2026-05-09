हिंदू-मुस्लिम युवतियों को इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, जयपुर की लड़की पहुंची मेरठ, थाने में बोली- ‘हम पति-पत्नी की तरह साथ रहेंगे’

हंगामा बढ़ता देख परिजन दोनों युवतियों को लेकर सरधना थाने पहुंचे। पुलिस के सामने भी दोनों युवतियों ने यही बात कही कि हम पति-पत्नी की तरह साथ रहना चाहते हैं और शादी करेंगे। CO ने बताया कि दोनों लड़कियां शादी की जिद कर रही थीं। काफी देर तक उनकी काउंसलिंग की गई है। फिलहाल, उन्हें समझा-बुझाकर परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। जयपुर में युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।