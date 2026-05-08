जब इस हिंसा में ‘सिंघम’ IPS अजय पाल शर्मा के पहुंचते ही ‘कांप’ उठा था मास्टरमाइंड! पूरा किस्सा आखिर है क्या?

IPS अजय पाल शर्मा को अपराध और दंगों पर सख्ती से कार्रवाई के लिए जाना जाता है। कानपुर पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा और तत्कालीन DM नेहा शर्मा के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की थी। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए योजनाबद्ध तरीके से शांति व्यवस्था बहाल कराई। उस समय शहर में यह चर्चा भी थी कि उनके पहुंचने से उपद्रवियों और अपराधियों में डर का माहौल बन गया था। उनके कानपुर पहुंचने के बाद उपद्रवियों समेत अपराधियों में खौफ दिखाई दिया था। बता दें कि 100 से ज्यादा एनकाउंटर IPS अजय पाल शर्मा के नाम दर्ज हैं। इसी वजह से उनको 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' भी कहा जाता है। हिंसा के दौरान उन्होंने हालातों का जायजा लेकर योजना बनाकर इलाके में शांति स्थापित की थी।