Kanpur News:बकरी घर में घुसने पर शुरू हुआ विवाद,महिला से मारपीट, जेठ समेत 5 पर केस दर्ज

घर में घुसकर की मारपीट, दी जान से मारने की धमकी

आरोप है कि इसके बाद जेठ अजीत पाल, उसका बेटा सचिन पाल, पत्नी सुमन पाल और बेटियां नेहा और निधि एकजुट होकर जबरन घर में घुस आए। सभी ने मिलकर लात-घूंसों से मारपीट की और घर का सामान भी तोड़फोड़ कर इधर-उधर फेंक दिया। पीड़िता के मुताबिक, मारपीट के दौरान अजीत पाल ने अपने बेटे सचिन से कहा कि "रस्सी से गला कसकर इसे मार डालो, जिससे रोज-रोज का झगड़ा खत्म हो जाए।" शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए।