Kanpur News:विदेश भेजने का वादा,जेब कर दी खाली,11 लाख की ठगी,मुकदमा दर्ज

काफी समय बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी, तो सूरज ने अपने पैसे वापस मांगे। इस पर आरोपियों ने दो लाख रुपये लौटा दिए, लेकिन शेष रकम देने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि गोविंद और उसकी पत्नी ने उसे झूठे छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी। इससे सूरज भयभीत हो गया और मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। उसने न्याय की गुहार लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है।

चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जांच के दौरान सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। फिलहाल पुलिस टीम मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है।