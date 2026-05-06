Kanpur News:टूटी गुल्लक, बिखरे सपने… जनता दर्शन में बच्ची की फरियाद सुन भावुक हुए डीएम, फिर यूं लौटी मुस्कान

कानपुर नगर के कलेक्ट्रेट में बुधवार को आयोजित जनता दर्शन उस समय भावनाओं से भर उठा, जब भीड़ के बीच एक मासूम बच्ची अपनी मां का हाथ थामे जिलाधिकारी के सामने पहुंची। सामान्य शिकायतों के बीच यह फरियाद अलग थी, क्योंकि इसमें पैसों से ज्यादा एक बच्ची के सपनों का दर्द छिपा था। वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजरें उस बच्ची पर टिक गईं। उसकी खामोशी और मासूम चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। माहौल ऐसा हो गया कि कुछ देर के लिए लोग अपनी-अपनी समस्याएं भूलकर सिर्फ उस बच्ची की कहानी सुनने लगे।