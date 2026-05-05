कानपुर में IPL सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़: स्कारपियो से चल रहा था रैकेट, 1 लाख कैश-लैपटॉप बरामद, 5 गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त के अनुसार, फजलगंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग दादानगर ढाल से कंटेनर यार्ड की ओर जाने वाले रास्ते पर स्कारपियो में बैठकर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने घेराबंदी की। चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्कारपियो को रोका गया। गाड़ी में सवार पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को देखकर आरोपी मोबाइल और लैपटॉप से डेटा डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया।