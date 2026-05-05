डॉक्टर बनने आया था कानपुर, फंदे पर लटकी मिली NEET छात्र की शव, भाई पहुंचा तो उड़े होश

शव देखकर अजीत की चीख निकल गई। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही पनकी पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। इस बीच अन्य परिजन भी आ गए। उन्होंने सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि अमित आत्महत्या नहीं कर सकता। किसी ने साजिश के तहत उसकी जान ली है।