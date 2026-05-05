Weather Update:मई में मौसम का बड़ा उलटफेर: कहीं लू तो कहीं बारिश-बर्फबारी, जानिए आपके शहर का हाल

सांकेतिक फोटो
Monsoon News:मई में देश का मौसम कई सक्रिय प्रणालियों के कारण तेजी से बदल रहा है। उत्तर से पश्चिम और मैदानी इलाकों तक अलग-अलग असर दिख रहा है। कहीं तेज गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं आंधी और बारिश राहत दे रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी दर्ज की जा रही है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। यह बदलाव लोगों के लिए जहां राहत लेकर आया है, वहीं अचानक बदलाव से सावधानी भी जरूरी हो गई है।
उत्तर पाकिस्तान के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिख रहा है। इन राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड का एहसास बढ़ गया है। पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना हो गया है, जिससे पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक यह गतिविधियां जारी रह सकती हैं।
उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में तेज गर्मी के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन के समय तेज धूप और लू का असर देखा जा रहा है। हालांकि, शाम होते-होते मौसम करवट ले रहा है और कई जगहों पर आंधी और हल्की बारिश हो रही है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आती है और लोगों को अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन गर्मी का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
देश के कई हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का घेरा सक्रिय है, जिससे मौसम में अस्थिरता बनी हुई है। दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और बारिश की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी खबरें हैं। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन अचानक मौसम बदलने से परेशानी भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार, वर्तमान में हो रही यह सभी गतिविधियां प्री-मानसून का हिस्सा हैं। मई और जून के दौरान इस तरह की हलचल सामान्य मानी जाती है, जो मानसून के आगमन का संकेत देती है। आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत है।
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