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Weather Update:मई में मौसम का बड़ा उलटफेर: कहीं लू तो कहीं बारिश-बर्फबारी, जानिए आपके शहर का हाल

CSA WEATHER UPDATE:मई 2026 में देशभर में मौसम ने कई रंग दिखाए हैं। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती हवाएं और निम्न दबाव के चलते कहीं बारिश, आंधी और बर्फबारी तो कहीं तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

May 05, 2026

सांकेतिक फोटो

Monsoon News:मई में देश का मौसम कई सक्रिय प्रणालियों के कारण तेजी से बदल रहा है। उत्तर से पश्चिम और मैदानी इलाकों तक अलग-अलग असर दिख रहा है। कहीं तेज गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं आंधी और बारिश राहत दे रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी दर्ज की जा रही है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। यह बदलाव लोगों के लिए जहां राहत लेकर आया है, वहीं अचानक बदलाव से सावधानी भी जरूरी हो गई है।

पश्चिमी विक्षोभ का पहाड़ों पर असर

उत्तर पाकिस्तान के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिख रहा है। इन राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड का एहसास बढ़ गया है। पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना हो गया है, जिससे पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक यह गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

मैदानी इलाकों में गर्मी और निम्न दबाव

उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में तेज गर्मी के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन के समय तेज धूप और लू का असर देखा जा रहा है। हालांकि, शाम होते-होते मौसम करवट ले रहा है और कई जगहों पर आंधी और हल्की बारिश हो रही है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आती है और लोगों को अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन गर्मी का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

चक्रवाती हवाएं और आंधी-बारिश

देश के कई हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का घेरा सक्रिय है, जिससे मौसम में अस्थिरता बनी हुई है। दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और बारिश की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी खबरें हैं। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन अचानक मौसम बदलने से परेशानी भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।

प्री-मानसून गतिविधियों का संकेत

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार, वर्तमान में हो रही यह सभी गतिविधियां प्री-मानसून का हिस्सा हैं। मई और जून के दौरान इस तरह की हलचल सामान्य मानी जाती है, जो मानसून के आगमन का संकेत देती है। आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत है।

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Updated on:

05 May 2026 03:29 pm

Published on:

05 May 2026 03:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Weather Update:मई में मौसम का बड़ा उलटफेर: कहीं लू तो कहीं बारिश-बर्फबारी, जानिए आपके शहर का हाल

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