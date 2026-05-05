Weather Update:मई में मौसम का बड़ा उलटफेर: कहीं लू तो कहीं बारिश-बर्फबारी, जानिए आपके शहर का हाल

Monsoon News:मई में देश का मौसम कई सक्रिय प्रणालियों के कारण तेजी से बदल रहा है। उत्तर से पश्चिम और मैदानी इलाकों तक अलग-अलग असर दिख रहा है। कहीं तेज गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं आंधी और बारिश राहत दे रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी दर्ज की जा रही है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। यह बदलाव लोगों के लिए जहां राहत लेकर आया है, वहीं अचानक बदलाव से सावधानी भी जरूरी हो गई है।