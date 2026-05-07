7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

कानपुर में बड़ा हादसा: रेलिंग तोड़कर नहर में गिरी बस, 15 से अधिक यात्री घायल

Kanpur Bus Accident:कानपुर के बिधनू में कर्मचारियों से भरी निजी बस को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे बस रामगंगा नहर में गिर गई। चीख-पुकार के बीच पुलिस और स्थानीय लोगों ने रस्सी-सीढ़ी के सहारे सभी 19 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 07, 2026

Kanpur News:बिधनू में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। साढ़ थाना क्षेत्र के कुढ़नी गांव से प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर कानपुर देहात के रनियां स्थित फैक्टरी जा रही निजी बस को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनियंत्रित बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे रामगंगा नहर में जा गिरी। बस के नहर में गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी फैल गई।

नहर में गिरते ही मच गया हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बिधनू क्षेत्र में रामगंगा नहर पुल पर किसान नगर मोड़ के पास हुआ। सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बस को टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। टक्कर लगते ही बस का संतुलन बिगड़ गया और वह रेलिंग तोड़कर नहर में जा गिरी।

बस में सवार कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने लगे। कई यात्री पानी में फंस गए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हादसे के बाद पुल पर मौजूद राहगीरों और आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया।

रस्सी और सीढ़ी के सहारे निकाले गए कर्मचारी

सूचना मिलते ही बिधनू पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने नहर में रस्सियां और सीढ़ियां डलवाईं। इसके बाद एक-एक कर सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में बस सवार 19 कर्मचारियों की जान बाल-बाल बच गई।

कुढ़नी मोहम्मदपुर निवासी रामनरेश ने बताया कि सभी कर्मचारी ट्राइडेंट कंपनी की फैक्टरी में काम करने के लिए रोजाना की तरह बस से रनियां जा रहे थे। अचानक हुए हादसे से सभी घबरा गए थे, लेकिन समय रहते लोगों और पुलिस की मदद मिलने से बड़ा नुकसान टल गया।

हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद से यातायात सामान्य कराने का प्रयास शुरू किया। काफी देर तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

बिधनू थाना प्रभारी तेजबहादुर सिंह ने बताया कि सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालकर बिधनू सीएचसी भेजा गया है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 May 2026 02:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में बड़ा हादसा: रेलिंग तोड़कर नहर में गिरी बस, 15 से अधिक यात्री घायल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:विदेश भेजने का वादा,जेब कर दी खाली,11 लाख की ठगी,मुकदमा दर्ज

कानपुर

Kanpur News:होटल के एक्वेरियम में मिले प्रतिबंधित कछुए,मुकदमा दर्ज

कानपुर

डॉक्टर बीवी से बोला पति तुमसे तो मैंने दहेज के लिए विवाह किया…मैं तो गर्लफ्रेंड से ही प्यार करता हूं

कानपुर

Kanpur News:टूटी गुल्लक, बिखरे सपने… जनता दर्शन में बच्ची की फरियाद सुन भावुक हुए डीएम, फिर यूं लौटी मुस्कान

कानपुर

Kanpur News:बहन ने बहन का सिर फोड़ा, फिर कुत्ता छोड़कर मचाया आतंक, मुकदमा दर्ज

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.