कानपुर में बड़ा हादसा: रेलिंग तोड़कर नहर में गिरी बस, 15 से अधिक यात्री घायल

Kanpur News:बिधनू में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। साढ़ थाना क्षेत्र के कुढ़नी गांव से प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर कानपुर देहात के रनियां स्थित फैक्टरी जा रही निजी बस को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनियंत्रित बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे रामगंगा नहर में जा गिरी। बस के नहर में गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी फैल गई।