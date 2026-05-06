Kanpur News:बहन ने बहन का सिर फोड़ा, फिर कुत्ता छोड़कर मचाया आतंक, मुकदमा दर्ज

पीड़िता मोहिनी का आरोप है कि मारपीट के दौरान दीपशिखा ने घर में पाला हुआ कुत्ता भी खोल दिया। कुत्ते के डर से आसपास के लोग और पड़ोसी मदद के लिए आगे नहीं आ सके। पूरे मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। आरोप है कि दीपशिखा ने जाते समय मोहिनी और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद घायल मोहिनी ने पनकी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पनकी पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी बहन दीपशिखा के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वही कुछ पड़ोसियों ने भी महिला पर रोज-रोज विवाद करने का आरोप लगाया है।