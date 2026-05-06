Kanpur News: 33 सवाल, 11 अंकों का कोड: 7 मई से घर बैठे शुरू होगी ‘स्वगणना’, जानिए कैसे भरें अपनी पूरी जानकारी

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रक्रिया बेहद आसान है।सबसे पहले https://se.census.gov.in⁠ पर जाएं और अपना राज्य चुनें। परिवार के मुखिया का नाम और 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफाई करें। एक नंबर से एक ही परिवार रजिस्टर होगा। खास बात ये कि आप देश में कहीं से भी अपने परिवार की गणना कर सकते हैं। इसके बाद अपनी भाषा चुनें, जिला, पिन कोड, गांव या शहर भरें। फिर मैप पर लाल पिन से अपने घर की लोकेशन मार्क करें। अब मकान सूचीकरण के 33 सवालों के जवाब दें - जैसे मकान कच्चा है या पक्का, कितने कमरे हैं, पानी-बिजली-शौचालय है या नहीं, खाना पकाने में LPG इस्तेमाल होता है या लकड़ी, घर में TV-फ्रिज-वाहन है या नहीं। परिवार के हर सदस्य की उम्र, शिक्षा, काम-धंधे की जानकारी भी देनी होगी।सब भरने के बाद प्रिव्यू देखें। गलती लगे तो सुधार लें और फाइनल सबमिट कर दें। तुरंत आपके मोबाइल और ईमेल पर 11 अंकों की स्वगणना संख्या आ जाएगी। इसे संभालकर रखें। प्रगणक जब आए तो यही नंबर बताना है।