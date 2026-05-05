Kanpur News:स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर ब्रेक: 7.70 लाख उपभोक्ताओं को राहत, लोगों ने कहा—अब मिली असली सुकून की सांस

इस फैसले के बाद शहर के अलग-अलग इलाकों के लोगों ने राहत जताई है। काकादेव निवासी राजेश ने कहा, “स्मार्ट मीटर के बाद हर महीने बिल समझ से बाहर हो गया था, अब जाकर राहत मिली है।” गोविंद नगर की सुनीता देवी बोलीं, “कम बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद ज्यादा पैसे कट रहे थे, यह फैसला सही है।” बर्रा के अमित गुप्ता ने कहा, “बार-बार रिचार्ज कराने से बहुत परेशानी होती थी, अब सिस्टम आसान होगा।” कल्याणपुर के इमरान का कहना है, “तकनीकी दिक्कतों की वजह से कई बार बिना वजह बिजली कट जाती थी।” वहीं रावतपुर के व्यापारी संजय तिवारी बोले, “अनिश्चित बिलिंग से कारोबार प्रभावित हो रहा था, अब स्थिति सुधरेगी। लोगों का मानना है कि यह फैसला आम उपभोक्ताओं के हित में है और इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।