बंगाल में लहराया भगवा तो कानपुर देहात में मनी दिवाली,ढोल-नगाड़ों पर झूमे BJP कार्यकर्ता

कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी के माती स्थित जिला कार्यालय पर सोमवार को जश्न का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल, असम विधानसभा चुनाव और पांडिचेरी में पार्टी की प्रचंड जीत का ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और नारेबाजी के साथ उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जैसे ही जीत की खबर मिली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
भाजपा जिला अध्यक्ष रेणुका सचान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इस जीत को ऐतिहासिक करार दिया। रेणुका सचान ने कहा, "आजादी के बाद पहली बार भाजपा ने पश्चिम बंगाल में विजय पताका फहराई है। बंगालवासियों के लिए यह किसी आजादी से कम नहीं है। लोगों को ममता दीदी के आतंक से छुटकारा मिला है। अब बंगाल में विकास की गति तेज होगी और जनता की कठिनाइयां दूर होंगी।"
उन्होंने कहा कि असम और पांडिचेरी में भी जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर मुहर लगाई है। यह जीत उन कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है जो सालों से पार्टी के लिए जमीन पर काम कर रहे थे।
इस अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि बंगाल और असम की जीत का असर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। "यूपी में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जनता ने परिवारवाद और तुष्टिकरण को नकार कर विकास को चुना है।"
जिला महामंत्री सत्यम सिंह चौहान और ब्लॉक प्रमुख राजेश शुक्ला ने जीत का श्रेय बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल के लोगों ने वर्षों संघर्ष झेला है। अब वहां अभूतपूर्व विकास देखने को मिलेगा।"
पश्चिम बंगाल में भाजपा की यह जीत राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। पार्टी ने इसे 'विचारधारा की जीत' बताया है। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर भाजपा ने पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ और मजबूत की है। पांडिचेरी की जीत से दक्षिण भारत में भी पार्टी का विस्तार हुआ है।
जश्न के दौरान विधायक पूनम संखवार, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, अनिल शुक्ला वारसी, शिव वीर भदोरिया, नीरज पांडे, केपी सिंह, सौरभ मिश्रा, सुप्रिया गुप्ता, निर्मला दीक्षित, राकेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष आशीष दीक्षित, राखी कक्कड़, विकास मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम', 'भारत माता की जय' और 'मोदी-योगी जिंदाबाद' के नारों से कार्यालय परिसर गूंजा दिया। महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और ढोल की थाप पर नृत्य किया।
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