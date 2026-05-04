बंगाल में लहराया भगवा तो कानपुर देहात में मनी दिवाली,ढोल-नगाड़ों पर झूमे BJP कार्यकर्ता

जश्न के दौरान विधायक पूनम संखवार, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, अनिल शुक्ला वारसी, शिव वीर भदोरिया, नीरज पांडे, केपी सिंह, सौरभ मिश्रा, सुप्रिया गुप्ता, निर्मला दीक्षित, राकेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष आशीष दीक्षित, राखी कक्कड़, विकास मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम', 'भारत माता की जय' और 'मोदी-योगी जिंदाबाद' के नारों से कार्यालय परिसर गूंजा दिया। महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और ढोल की थाप पर नृत्य किया।