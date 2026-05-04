बंगाल-असम में BJP जीती तो कानपुर में जश्न, महापौर ने बजाया ढोल, बंटी झालमुड़ी

नगर निगम परिसर में बुधवार सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। टीवी पर मतगणना के रुझान देखते हुए कार्यकर्ता हर सीट की बढ़त पर नारेबाजी कर रहे थे। दोपहर 12 बजे तक पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा के बहुमत के आंकड़े पार करते ही माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। महापौर खुद मुख्यालय पहुंचे और पार्षदों के साथ ढोल बजाकर जश्न की शुरुआत की। इस दौरान “भारत माता की जय” और “मोदी-मोदी” के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा।