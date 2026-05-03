Kanpur Weather: बस कुछ घंटों में बदलेगा मौसम, आधी रात के बाद आंधी-तूफान और बारिश का बड़ा खतरा

कानपुर। शहर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक कानपुर मंडल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बारिश होने की संभावना है। दिनभर की उमस और तेज गर्मी के बाद यह बदलाव लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है, लेकिन अचानक मौसम बदलने से दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। कई इलाकों में बादल तेजी से घिर सकते हैं और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी से लेकर मध्यम बारिश तक देखने को मिल सकती है।