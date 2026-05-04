Kanpur News:खूंखार ‘राबर्ट’ का फिर हमला: जिस डॉग ने ली थी जान, उसने फिर बहाया खून

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के विकास नगर (बीमा चौराहे के पास) में एक बार फिर पालतू डॉग के हमले से सनसनी फैल गई। पिछले वर्ष 19 मार्च को 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान लेने वाला जर्मन शेफर्ड डॉग ‘राबर्ट’ बीती देर रात फिर आक्रामक हो गया और घर में मौजूद बुजुर्ग बहू किरण त्रिवेदी पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके दोनों हाथों में गंभीर चोटें आईं। परिजनों ने आनन-फानन उन्हें सर्वोदय नगर स्थित रतनदीप अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।