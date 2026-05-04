Kanpur News:जर्जर मकान का छज्जा गिरा, मलबे में दबकर मजदूर की मौत

घटना की सूचना मिलते ही साजिद के परिवार में कोहराम मच गया। घर में पिता शाहिद, मां बेगम, छोटा भाई आशिक और चार बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। साजिद परिवार का सहारा था और मजदूरी करके घर चलाता था। उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वही सूचना पर चकेरी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों और अन्य मजदूरों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह जर्जर मकान का कमजोर ढांचा और बिना सुरक्षा इंतजाम के काम करना सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।