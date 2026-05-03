Kanpur News:इश्क हारा, जिंदगी हार गई: परिजनों के विरोध में किशोर ने फंदे को गले लगा लिया

मृतक के चाचा के अनुसार, परिवार ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की और बातचीत बंद करने के लिए कहा। कुछ दिन पहले किशोर अपनी प्रेमिका को घर भी ले आया था, जिसके बाद परिजनों ने समझाकर लड़की को वापस भेज दिया था। इस घटना के बाद से किशोर काफी तनाव में रहने लगा था और अंदर ही अंदर टूट चुका था। किशोर बिना बताए घर से निकल गया था। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। इससे परिवार की चिंता बढ़ती चली गई और रातभर उसकी तलाश जारी रही।