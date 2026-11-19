मैं अवनीश कुमार, पिछले 14 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हूं। प्रिंट मीडिया में 11 वर्षों और डिजिटल मीडिया में 3 वर्षों का अनुभव है। पत्रकारिता के सफर का सबसे लंबा कार्यकाल जनसत्ता और नई दुनिया अखबार के साथ रहा, जहां समाचार लेखन, रिपोर्टिंग और जमीनी पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत भी jansatta.com से की और लंबे समय तक संस्थान के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम किया। इसके बाद News Track.com, thestatekhabar.com के साथ पत्रकारिता के डिजिटल सफर को आगे बढ़ाया। मेरी विशेषज्ञता अपराध, सामाजिक सरोकारों, राजनीति और जनहित से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रही है। जमीनी स्तर पर तथ्यों की पड़ताल, घटनाओं के विभिन्न पक्षों को समझना और विश्वसनीय जानकारी को पाठकों तक पहुंचाना मेरी पत्रकारिता की प्राथमिकता है। निष्पक्षता, तथ्यपरकता और संतुलित दृष्टिकोण मेरी रिपोर्टिंग की आधारशिला हैं। मेरा प्रयास हमेशा ऐसी पत्रकारिता करने का रहा है, जो केवल खबर बताए नहीं, बल्कि उसके पीछे की वास्तविक तस्वीर और समाज पर उसके प्रभाव को भी सामने रखे।