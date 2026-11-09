कानपुर की हवा हुई जहरीली: नेहरू नगर में AQI 316, जाजमऊ और कल्याणपुर में भी सांस लेना मुश्किल

Kanpur News: दिवाली की आतिशबाजी के बाद कानपुर की हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। नेहरू नगर में एक्यूआई 316 दर्ज किया गया, जबकि जाजमऊ और कल्याणपुर में भी प्रदूषण का स्तर 306 तक पहुंच गया। शहर का औसत एक्यूआई 212 से 262 के बीच बना हुआ है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्थिति अधिक चिंताजनक है। यह जानकारी सीएसए मौसम विशेषज्ञ एस.एन.सुनील पांडे ने दी।