कानपुर में एक परिवार के 3 लोगों की मौत, सास-बहू और 20 दिन के पोते की जान गई

कानपुर में दिवाली की सुबह घर की छत गिरने से परिवार के तीन लोगों की मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन।
Panki Kanpur Accident: कानपुर में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, उनकी 27 वर्षीय बहू और 20 दिन का नवजात शामिल है। हादसे में परिवार का एक अन्य सदस्य घायल भी हुआ। त्योहार की सुबह हुए इस हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।
जानकारी के मुताबिक, घटना पनकी थाना क्षेत्र की है। यहां के पनकी भौसिंह गांव में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे परिवार के लोग घर में अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। इसी दौरान कच्चे मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई।
हादसे के समय विनोदिनी शुक्ला कमरे में कुर्सी पर बैठी थीं। वहीं, उनकी बहू अंशिका अपने नवजात बेटे आरव को दूध पिला रही थीं। अचानक छत ढहने से बांस की एक बल्ली विनोदिनी के सिर पर जा लगी, जबकि अंशिका और उनका बच्चा मलबे के नीचे दब गए।
छत गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से सभी को बाहर निकालकर आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन विनोदिनी, अंशिका और आरव को बचाया नहीं जा सका। वहीं, बेटे हर्ष को भी चोटें आई हैं।
परिवार के मुताबिक, अवधेश शुक्ला पनकी पड़ाव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी विनोदिनी और दो बेटे हर्ष व राजू हैं। हर्ष पनकी स्थित स्टील अथॉरिटी कंपनी में काम करते हैं। उनकी शादी करीब दो साल पहले अंशिका से हुई थी। करीब 20 दिन पहले ही दोनों के घर बेटे का जन्म हुआ था। बच्चे के जन्म के बाद पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। दीपावली पर भी घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं।
हादसे के समय विनोदिनी के पति अवधेश शुक्ला और उनका दूसरा बेटा राजू घर के दूसरे कमरे में मौजूद थे। इस वजह से दोनों छत गिरने की चपेट में आने से बच गए। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से गांव में भी शोक का माहौल है। जिस घर में नवजात के आने से दीपावली की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब अपनों को खोने का गम है।
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