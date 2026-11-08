कानपुर में एक परिवार के 3 लोगों की मौत, सास-बहू और 20 दिन के पोते की जान गई

हादसे के समय विनोदिनी के पति अवधेश शुक्ला और उनका दूसरा बेटा राजू घर के दूसरे कमरे में मौजूद थे। इस वजह से दोनों छत गिरने की चपेट में आने से बच गए। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से गांव में भी शोक का माहौल है। जिस घर में नवजात के आने से दीपावली की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब अपनों को खोने का गम है।