एटीएम में रुपये निकालने का अनोखा तरीका! कैश ट्रे में फंसा रहे थे प्लास्टिक की पट्टी, एक गिरफ्तार, साथी फरार

ATM Fraud Kanpur: कानपुर में एटीएम से रुपये निकालने के लिए अब न कार्ड की जरूरत पड़ रही है और न ही पिन की। शातिरों ने नकदी निकालने का नया तरीका खोज निकाला। पनकी में एक युवक एटीएम की कैश ट्रे में टेप की मदद से प्लास्टिक की पट्टी फंसाकर रुपये निकालने की कोशिश कर रहा था। बाहर खड़ा उसका साथी निगरानी कर रहा था। स्थानीय लोगों को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ तो बैंक कर्मचारियों को सूचना दी। इसके बाद पहुंची पनकी पुलिस ने युवक को रंगेहाथ पकड़ लिया, जबकि उसका साथी पुलिस को देखकर भाग निकला। गिरफ्तार आरोपित के पास से 10 हजार रुपये नकद और प्लास्टिक की कई पट्टियां बरामद हुई हैं।