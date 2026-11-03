भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा जिला मंत्री की पत्नी के पर्स से कंगन चोरी: सीसीटीवी से खुला राज, तीन अंतरराज्यीय महिलाएं गिरफ्तार

घटना के पर्दाफाश के लिए कल्याणपुर थाना पुलिस और सर्विलांस टीम पश्चिम जोन को लगाया गया। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और सर्विलांस की मदद से संदिग्ध महिलाओं की पहचान की गई। मंगलवार तीन नवंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गंगा एन्क्लेव के पीछे वाले रास्ते से तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी सुबह करीब 11:15 बजे महिला पुलिसकर्मियों की निगरानी में की गई।गिरफ्तार महिलाओं की पहचान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम गुलखेड़ी निवासी अंजली सिसौदिया (28), ग्राम कड़िया सांसी निवासी जयरानी और कासो (33) के रूप में हुई। तलाशी के दौरान जयरानी के काले रंग के साइड बैग से चोरी का सोने का कंगन बरामद हुआ। वहीं, अंजली के हरे रंग के बैग से सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल और रियलमी सी-51 मोबाइल फोन मिला।