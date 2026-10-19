Kanpur News: बैडमिंटन विवाद में मां-बेटे से मारपीट, 10 माह बाद FIR

Court Order FIR: कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में बच्चों के बीच बैडमिंटन खेलने को लेकर हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले दंपती और उनकी मां ने महिला के घर में घुसकर उसके बच्चे के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंची महिला को भी पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता का आरोप है कि थाने से लेकर पुलिस आयुक्त तक शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार न्यायालय की शरण लेने के बाद घटना के करीब 10 माह बाद पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।