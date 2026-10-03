Kanpur News: मेला देखकर लौट रहे भाई-बहनों से मारपीट, 25 दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा

मसवानपुर निवासी प्रीती यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपनी दो बहनों और भाई गौरव यादव के साथ किराये के मकान में रहती हैं। सात सितंबर की रात करीब 11:30 बजे वह भाई-बहनों के साथ अरमापुर से जन्माष्टमी का मेला देखकर घर लौट रही थीं।प्रीती के अनुसार, बड़ा शिव मंदिर के पास आटा चक्की के सामने आशीष यादव, अवनीश यादव, करन यादव और अभिषेक यादव पहले से खड़े थे। आरोप है कि चारों ने पुराने विवाद को लेकर गौरव यादव से अभद्रता करते हुए बहस शुरू कर दी।