गंगा एक्सप्रेस-वे के काली नदी पुल के पास मुठभेड़, साजिद पर हमले का आरोपी घायल

अब पुलिस को कफील की तलाश थी। गंगा एक्सप्रेस-वे के काली नदी पुल के नीचे से पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस बरामद होने की बात कही है। प्राथमिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि कफील का साजिद के परिवार की पहचान की किसी महिला के साथ संबंध थे। साजिद ने इसका विरोध किया था और कफील को सभी के सामने उस महिला से दूर रहने की हिदायत दी थी। इसी का बदला लेने के लिए कफील ने साजिद की हत्या की साजिश रची। अपने साथी के साथ मिलकर उसकी गर्दन काट दी और फिर उसे मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक गए। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने पर चौकी प्रभारी समेत दो को स्सपेंड भी किया जा चुका है।