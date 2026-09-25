स्त्री को देह नहीं, चेतना और सृजन की शक्ति के रूप में समझना होगा : गुलाब कोठारी

कोठारी ने कहा कि भारतीय दर्शन में पुरुष और स्त्री को मूल रूप से अलग-अलग नहीं माना गया है। शरीर की भूमिका अलग हो सकती है, लेकिन भीतर की चेतना एक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दोनों पक्ष मौजूद हैं और समाज को दोनों के संतुलित विकास की आवश्यकता है। लड़कों के पालन-पोषण में भी संवेदना, करुणा और मधुरता जैसे गुणों को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना लड़कियों में इन गुणों के विकास को दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि समाज में लड़कों को स्वतंत्रता तो दी गई, लेकिन कई बार संस्कार देने की जिम्मेदारी उतनी गंभीरता से नहीं निभाई गई। इसका असर महिलाओं के प्रति व्यवहार में दिखाई देता है। इसलिए केवल लड़कियों को सुरक्षित रहने की सीख देने के बजाय लड़कों को भी जिम्मेदारी, संवेदना और सम्मान का संस्कार देना जरूरी है।