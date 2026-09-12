Meerut Hotel Fire: मेरठ के अविका होटल में आग का तांडव, खिड़कियों से बाहर निकलीं लपटें, डेढ़ दर्जन लोगों का रेस्क्यू

मेरठ के अविका होटल में भीषण आग लगने की घटना ( photo- x@meerutfire)
Meerut Hotel Fire:मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी में शनिवार को दिल्ली रोड स्थित अविका होटल में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने होटल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। खिड़कियों से निकलती आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई।
आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। होटल के अंदर मौजूद करीब डेढ़ दर्जन स्टाफ और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद दमकलकर्मियों ने चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
आग इतनी तेजी से फैली कि होटल के अंदर रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सजावटी सामान और दूसरी सामग्री इसकी चपेट में आ गई। कमरे और हॉल में रखा काफी सामान जलकर बर्बाद हो गया। आग की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दमकल की टीमों को इसे नियंत्रित करने में करीब एक घंटे तक मेहनत करनी पड़ी। होटल परिसर और बाहर खड़े वाहनों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दो गाड़ियां जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।
होटल परिसर में खड़ी एक ब्रेजा कार में भी आग पहुंच गई थी। कार CNG से चलती थी। आग के बीच CNG सिलेंडर में किसी तरह की बड़ी घटना नहीं हुई, जिससे स्थिति और भयावह होने से बच गई। आसपास मौजूद लोगों के लिए यह पल खासा डरावना रहा।
घटना की गंभीरता को देखते हुए फायर विभाग की तीन टीमें मौके पर भेजी गईं। इसके अलावा तीन थानों की पुलिस भी वहां पहुंची। करीब 100 पुलिसकर्मियों ने मौके पर व्यवस्था संभाली और लोगों को सुरक्षित रखने के साथ आग बुझाने के अभियान में सहयोग किया। दमकलकर्मियों ने होटल को चारों तरफ से घेरकर पानी की बौछार की। लगातार प्रयास के बाद आग को फैलने से रोका गया और करीब एक घंटे में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
फिलहाल आग लगने की वजह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फायर विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही आग की वास्तविक वजह सामने आएगी। आग से होटल और दो वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। नुकसान का वास्तविक आकलन कराया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस और फायर विभाग होटल में मौजूद सुरक्षा इंतजामों की भी जांच कर रहे हैं। एसपी सिटी मेरठ विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। होटल में मौजूद करीब डेढ़ दर्जन स्टाफ और अन्य लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आग लगने के कारण और हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है।
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