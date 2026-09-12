Meerut Hotel Fire: मेरठ के अविका होटल में आग का तांडव, खिड़कियों से बाहर निकलीं लपटें, डेढ़ दर्जन लोगों का रेस्क्यू

फिलहाल आग लगने की वजह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फायर विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही आग की वास्तविक वजह सामने आएगी। आग से होटल और दो वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। नुकसान का वास्तविक आकलन कराया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस और फायर विभाग होटल में मौजूद सुरक्षा इंतजामों की भी जांच कर रहे हैं। एसपी सिटी मेरठ विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। होटल में मौजूद करीब डेढ़ दर्जन स्टाफ और अन्य लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आग लगने के कारण और हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है।