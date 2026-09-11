UP Crime: मेरठ में कमेटी के हिसाब को लेकर बढ़ा विवाद! युवक पर दिनदहाड़े फायरिंग

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला कमेटी के पैसों के विवाद से जुड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि हारुन अपने कमेटी के पैसे मांगने के लिए इरशाद पुत्र बशीर के पास गया था। इसी दौरान दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोप है कि इरशाद ने हारुन पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।