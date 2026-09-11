UP Crime: मेरठ में कमेटी के हिसाब को लेकर बढ़ा विवाद! युवक पर दिनदहाड़े फायरिंग

प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो सोर्स- पत्रिका
UP Crime: मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के फतेउल्लापुर गांव में शुक्रवार को कमेटी के पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक पर दिनदहाड़े फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से हारुन पुत्र इकबाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर पर 3 गोलियां लगने की बात सामने आई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला कमेटी के पैसों के विवाद से जुड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि हारुन अपने कमेटी के पैसे मांगने के लिए इरशाद पुत्र बशीर के पास गया था। इसी दौरान दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोप है कि इरशाद ने हारुन पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।
परिजनों के मुताबिक, फायरिंग में हारुन को पेट, पेट के नीचे और पीठ की तरफ कमर के पास गोली लगी है। गोलियां लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उसे तत्काल संतोष अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद परिजनों में भी चिंता का माहौल है। पुलिस अस्पताल पहुंचकर घायल युवक और उसके परिजनों से घटना से संबंधित जानकारी जुटा रही है।
आरोप है कि हारुन पर गोली चलाने के बाद इरशाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में पहुंचकर जानकारी जुटाई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस घटना के पीछे पैसों के विवाद के अलावा अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है।
CO संग्राम सिंह ने बताया कि लोहियानगर थाना क्षेत्र में कमेटी के पैसों के विवाद को लेकर इरशाद द्वारा हारुन पर फायरिंग किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।
दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद फतेउल्लापुर गांव में हलचल बढ़ गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में कमेटी के पैसों को लेकर विवाद सामने आया है। घायल हारुन का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि आरोपी इरशाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और फायरिंग की घटना किन परिस्थितियों में हुई। मामले में आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस पूछताछ के जरिए घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा सकती है।
फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता घायल युवक का इलाज कराने के साथ आरोपी को गिरफ्तार करना है। लोहियानगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और फायरिंग से जुड़े साक्ष्यों को भी जुटाया जा रहा है।
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