Meerut News: ‘गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल हो’, राकेश टिकैट के नेतृत्व में हुई किसानों की महापंचायत

टिकैत ने कहा कि खाने-पीने की चीजों से लेकर कपड़े और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं तक की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। दूसरी ओर, किसान की उपज के दाम उसी अनुपात में नहीं बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कम से कम पिछले साल के मुकाबले चीनी के बढ़े हुए भाव का लाभ मिलना चाहिए। उनके मुताबिक, किसानों की आय और उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार को फसलों के उचित दाम सुनिश्चित करने चाहिए।