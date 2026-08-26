अखिलेश यादव के विवादित होर्डिंग पर बवाल! मेरठ में भड़के सपाई, विधायक अतुल प्रधान ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

अतुल प्रधान ने कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है। वे विपक्षी दलों के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पोस्टरबाजी करते रहते हैं। महंगाई, किसानों की परेशानियां और छात्रों के पेपर लीक जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाए।