26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

अखिलेश यादव के विवादित होर्डिंग पर बवाल! मेरठ में भड़के सपाई, विधायक अतुल प्रधान ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के विवादित होर्डिंग और फ्लैक्स लगाए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दे डाली है।
2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Shaitan Prajapat

Aug 26, 2026

Akhilesh yadav

अखिलेश यादव फोटो सोर्स @yadavakhilesh X Account

UP Politics: उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद और बागपत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के विवादित होर्डिंग और फ्लैक्स लगाए जाने से सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। कई स्थानों पर लगे इन पोस्टरों को सपाइयों ने फाड़ डाला। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है।

मेरठ में विधायक ने हटवाए पोस्टर

मेरठ के परतापुर क्षेत्र में मेरठ साउथ स्टेशन के पास अखिलेश यादव की तस्वीर वाले विवादित फ्लैक्स लगने की सूचना मिलते ही विधायक अतुल प्रधान कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी पोस्टरों को हटवा दिया। युवजन सभा के प्रदेश महासचिव सम्राट मलिक ने भी कई स्थानों पर फ्लैक्स फाड़ दिए। सपा नेताओं ने ऐसे पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

भाजपा पर लगाया आरोप

अतुल प्रधान ने कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है। वे विपक्षी दलों के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पोस्टरबाजी करते रहते हैं। महंगाई, किसानों की परेशानियां और छात्रों के पेपर लीक जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाए।

हापुड़ में भी विरोध

हापुड़ में दिल्ली रोड पर एसएसवी कॉलेज के पास विवादित होर्डिंग लगाए गए। सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें हटाया और एसपी कार्यालय पहुंचकर सीओ यातायात को ज्ञापन सौंपा। सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव और जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर समेत कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।

बागपत में प्रदर्शन

बागपत में आपत्तिजनक होर्डिंग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र वंदना चौक पर नारेबाजी की और एसपी कार्यालय पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी और प्रदेश सचिव संजीव त्यागी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।

सपा का रुख सख्त

सपा नेताओं का कहना है कि इस तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अतुल प्रधान ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो पार्टी बड़े आंदोलन पर उतरेगी। पूरे क्षेत्र में सपा कार्यकर्ता सतर्क हैं और विवादित पोस्टर हटाने का अभियान जारी रखा है।

‘हाथ में गंगाजल लेकर रिश्वत के पैसे की बंदरबांट की कसम!’ यूपी में पार्षदों का वीडियो वायरल

ये भी पढ़ें
UP Councillors Gangajal Oath

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 09:40 pm

Published on:

26 Aug 2026 09:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / अखिलेश यादव के विवादित होर्डिंग पर बवाल! मेरठ में भड़के सपाई, विधायक अतुल प्रधान ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Politics 2027: पश्चिमी यूपी में 2027 की नई सियासी बिसात, जयंत के NDA में जाने के बाद अखिलेश की नजर गुर्जर वोट पर

Akhilesh Yadav Jayant Chaudhary Jat Gurjar Politics
मेरठ

‘एनकाउंटर करना चाहते थे’, किसान नेता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, दिग्विजय भाटी बोले- मुझे चोली के पीछे क्या है… गाने पर नचाया

Jajmau Tannery
मेरठ

मेरठ में पुलिस बर्बरता पर सियासी घमासान! अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं ने कार्रवाई की उठाई मांग

Akhilesh Yadav
मेरठ

Avinash Pandey Transfer: मेरठ SSP अविनाश पांडेय का तबादला, 5 महीने के कार्यकाल में थप्पड़ कांड से किसान नेता की पिटाई तक विवाद

Meerut SSP Avinash Pandey Avinash Pandey Meerut
मेरठ

चर्चित IPS अविनाश पांडेय का 5 महीने में तबादला; जाते-जाते SSP से जुड़ा एक और विवाद

ips avinash pandey meerut ssp transfer controversy
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.