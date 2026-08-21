चर्चित IPS अविनाश पांडेय का 5 महीने में तबादला; जाते-जाते SSP से जुड़ा एक और विवाद

इस मामले में आरोप यह भी लगा कि हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी रवि गौतम के साथ पुलिस वैन के अंदर मारपीट की गई। आरोप के मुताबिक, SSP खुद पुलिस वाहन के अंदर गए और प्रदर्शनकारी की पिटाई की।घटना का वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई। मामला दलित समुदाय से जुड़ा होने के कारण विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर सवाल उठाए। इस प्रकरण को लेकर मानवाधिकार कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की भी बात सामने आई।