पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान को गिरफ्तार करने वाली सब-इंस्पेक्टर निलंबित, जानिए पूरा मामला

अधिकारियों का कहना है कि पुलिस पद पर रहते हुए इस तरह के वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करना पूरी तरह से गलत है। इसी आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। फिलहाल महिला दरोगा के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल की बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया से वह आपत्तिजनक वीडियो हटवा दिया गया है और महिला दरोगा का अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।