कौन हैं विनोद तावड़े? BJP ने बनाया यूपी का नया प्रभारी, 2027 चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका

विनोद तावड़े के पास चुनाव प्रबंधन का लंबा और सफल अनुभव है। बिहार से पहले उनके पास हरियाणा की जिम्मेदारी भी थी। इसके अलावा वह गुजरात, पश्चिम-बंगाल, दिल्ली, उत्तराखंड और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भी पार्टी के चुनाव संचालन से करीब से जुड़े रहे हैं। तावड़े त्रिपुरा और राजस्थान में मुख्यमंत्री चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं। साल 2026 के केरल चुनाव में भी उनको प्रभारी बनाया गया था। अब पार्टी ने उन्हें 2027 के महासंग्राम के लिए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की अहम कमान सौंपी है।