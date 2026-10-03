‘दान में धांधली करने वाले ही करवाते हैं पेपर लीक’, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं: परीक्षा के पेपर अपने आप लीक नहीं होते; उन्हें लीक करवाया जाता है। और जो लोग डोनेशन का फ्रॉड कर सकते हैं, वे परीक्षा के पेपर भी लीक करवा सकते हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि छात्रों की परेशानियां अक्सर सरकार तक नहीं पहुंचतीं। आपके ज़रिए मैं छात्रों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम परीक्षाओं में पारदर्शिता, मार्किंग सिस्टम में पारदर्शिता, सही परीक्षा कैलेंडर, नियमित भर्ती और सरकारी नौकरियों के मौके बनाने के लिए काम करेंगे।