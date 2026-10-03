यूपी में 1500 जगह बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन, PM E-DRIVE के तहत तेज हुआ काम

UP EV Charging: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क को विस्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को आसानी से चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। योजना के मौजूदा चरण में 20 समूहों के तहत 238 स्थान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 99 स्थानों के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 139 स्थानों के एमओयू अभी लंबित हैं।

प्रदेश सरकार की योजना केवल बड़े शहरों तक चार्जिंग सुविधा सीमित रखने की नहीं है, बल्कि नगर निगम क्षेत्रों, बस स्टेशनों, औद्योगिक क्षेत्रों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, पार्किंग स्थलों, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों तक इसका विस्तार करने की है। केंद्र की PM E-DRIVE योजना में भी सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।