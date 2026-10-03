UP IAS Transfer: यूपी में 15 आईएएस अफसरों के तबादले, कई विभागों में बड़ा फेरबदल

UP IAS Transfer 2026 : उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। तबादला सूची में अपर जिलाधिकारी, अपर आयुक्त, प्रबंध निदेशक, मुख्य विकास अधिकारी, निदेशक, सचिव, अपर निदेशक और विश्वविद्यालयों के कुलसचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इस फेरबदल का असर राजधानी लखनऊ के साथ-साथ जौनपुर, मऊ, लखीमपुर खीरी और प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभागों पर पड़ेगा।

तबादलों में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा, पंचायती राज, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, पीसीएफ, पीसीडीएफ और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।