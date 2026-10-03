UP IAS Transfer: यूपी में 15 आईएएस अफसरों के तबादले, कई विभागों में बड़ा फेरबदल

लखनऊ से जौनपुर, मऊ और लखीमपुर खीरी तक प्रशासनिक फेरबदल, चिकित्सा शिक्षा और खनिकर्म विभाग में भी बदलाव (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP IAS Transfer 2026 : उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। तबादला सूची में अपर जिलाधिकारी, अपर आयुक्त, प्रबंध निदेशक, मुख्य विकास अधिकारी, निदेशक, सचिव, अपर निदेशक और विश्वविद्यालयों के कुलसचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इस फेरबदल का असर राजधानी लखनऊ के साथ-साथ जौनपुर, मऊ, लखीमपुर खीरी और प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभागों पर पड़ेगा।
तबादलों में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा, पंचायती राज, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, पीसीएफ, पीसीडीएफ और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
लखनऊ में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर तैनात राकेश कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थानांतरण के बाद परिषद में प्रशासनिक स्तर पर नई व्यवस्था के तहत कामकाज आगे बढ़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अपर आयुक्त नीरज शुक्ला को प्रबंध निदेशक, पीसीएफ बनाया गया है। पीसीएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नई तैनाती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे परिषद और पीसीएफ दोनों संस्थानों में शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारियों का बदलाव हुआ है।
पीसीएफ के प्रबंध निदेशक चन्द्र भूषण को डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में अपर निदेशक बनाया गया है। प्रशासनिक प्रशिक्षण और प्रबंधन से जुड़े इस महत्वपूर्ण संस्थान में उनकी नई तैनाती की गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अपर निदेशक सचिन कुमार सिंह को विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके नए पद के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कामकाज में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
तबादला सूची में जिलास्तरीय प्रशासन में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ध्रुव खाडिया, जो जौनपुर के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे, उन्हें मुख्य विकास अधिकारी, मऊ बनाया गया है। वहीं मऊ के मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव को राजस्व परिषद, प्रयागराज में सदस्य (न्यायिक) के पद पर भेजा गया है। लखीमपुर खीरी में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर तैनात नरेंद्र बहादुर सिंह को जौनपुर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। इस बदलाव के बाद जौनपुर और मऊ में विकास प्रशासन की जिम्मेदारी नए अधिकारियों के हाथों में होगी।
हरि प्रताप शाही को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी डा के पद से स्थानांतरित कर निदेशक, पंचायती राज बनाया गया है। पंचायती राज विभाग में उनकी नई तैनाती ग्रामीण प्रशासन और पंचायतों से जुड़े कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। वहीं पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह को प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव के साथ पंचायती राज विभाग और पीसीडीएफ दोनों में शीर्ष स्तर पर नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होगी। पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक प्रकाश बिन्दु को सचिव, चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। इस प्रकार चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी सचिव स्तर पर जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में भी अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। माला श्रीवास्तव के संबंध में जारी आदेश में सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से संबंधित जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। आदेश के अनुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म का प्रभार हटाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक उज्जवल कुमार को विशेष सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे विभाग में प्रशासनिक स्तर पर नई जिम्मेदारी तय हुई है।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से जुड़ी अधिकारी जे. रीभा को विशेष सचिव एवं अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पद से संबंधित नई जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इस बदलाव के बाद मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के प्रशासनिक कामकाज में नई व्यवस्था लागू होगी। एक ही फेरबदल में खनिकर्म विभाग और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के बीच अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किए जाने से दोनों संस्थानों के शीर्ष प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन हुआ है।
आईएएस अधिकारियों के तबादलों का असर प्रदेश के दो प्रमुख शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों पर भी पड़ा है। अर्चना गहरवार, जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की कुलसचिव थीं, उन्हें डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का कुलसचिव बनाया गया है। वहीं डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की कुलसचिव रीना सिंह को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों में यह बदलाव चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े प्रदेश के दो प्रमुख संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।
प्रदेश में हुए इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल में जिलों के विकास कार्यों से लेकर विभागीय प्रशासन, पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, खनिकर्म, कृषि विपणन और मेडिकल सप्लाई से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। अधिकारियों के कार्यभारग्रहण करने के साथ संबंधित विभागों और संस्थानों में नई प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी होगी। तबादला आदेश के जरिए शासन ने एक साथ कई स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं। जिलास्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के पदों में बदलाव के साथ विभागीय मुख्यालयों और प्रमुख संस्थानों में भी नई तैनाती की गई है। इससे संबंधित विभागों में कामकाज का संचालन अब नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेगा।
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