स्वामी प्रसाद मौर्य की ‘अपनी जनता पार्टी’ INDIA गठबंधन में शामिल, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किया बड़ा ऐलान

इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि, "सपा अकेले भाजपा को सत्ता से नहीं हटा सकती। उन्होंने भाजपा को हराने के लिए तीसरे मोर्चे की जरूरत बताई थी।" स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव खुद अब तक यह नहीं समझ पाए हैं कि उनके PDA का असली मतलब क्या है। मौर्य के मुताबिक, अखिलेश जहां भी बैठक करते हैं, वहां PDA की अलग परिभाषा सामने आती है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद तथा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की थी। इन मुलाकातों को यूपी चुनाव 2027 से पहले छोटे दलों को एक साथ लाने की उनकी कोशिश से जोड़कर देखा गया था।