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‘2027 में गठबंधन सरकार बनाएगी कांग्रेस’, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- महात्मा गांधी के आंदोलन जैसा है राहुल का सत्याग्रह

UP Congress President Aradhana Mishra: उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही आराधना मिश्रा ने SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। जानिए आराधना ने क्या कुछ कहा...
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Oct 04, 2026

Aradhana Mishra UP Congress President

आराधना मिश्रा बनीं यूपी कांग्रेस की नई अध्यक्ष ( Photo IANS)

UP Congress President Aradhana Mishra Targets BJP: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। आराधना मिश्रा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया । उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी दलों के साथ गठबंधन की राजनीति के सिद्धांतों पर कायम है और आगे भी इसी नीति पर चलेगी।

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Updated on:

04 Oct 2026 12:49 pm

Published on:

04 Oct 2026 12:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘2027 में गठबंधन सरकार बनाएगी कांग्रेस’, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- महात्मा गांधी के आंदोलन जैसा है राहुल का सत्याग्रह

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