‘2027 में गठबंधन सरकार बनाएगी कांग्रेस’, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- महात्मा गांधी के आंदोलन जैसा है राहुल का सत्याग्रह

UP Congress President Aradhana Mishra Targets BJP: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। आराधना मिश्रा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया । उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी दलों के साथ गठबंधन की राजनीति के सिद्धांतों पर कायम है और आगे भी इसी नीति पर चलेगी।